Человека обстреляли на востоке Москвы

Сегодня стало известно, что в ночь на воскресенье, 29 октября, на востоке Москвы обстреляли мужчину.

Согласно последней информации, происшествие случилось на улице Кетчерская в Вешняках. Уточняется, что неизвестный злоумышленник несколько раз выстрелил в 31-летнего человека, а затем оперативно скрылся с места случившегося, передает "Росбалт".

Данных о состоянии пострадавшего пока нет. Полиция активно разыскивает подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Хулиганство".