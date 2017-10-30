В Битцевском парке обнаружена сумка со 140 патронами

Москвичка во время прогулки обнаружила в Битцевском лесопарке сумку, заполненную патронами.

Источник в правоохранительных органах столицы уточнил, что сознательная женщина незамедлительно обратилась в полицию. В настоящий момент сумка со 134 патронами изъята и направлена на исследование, передает в понедельник Агентство городских новостей "Москва".

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение боеприпасов".