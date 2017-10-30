Вандалы, разрушавшие стенды ветеранов ВОВ, задержаны в Москве

В Москве задержаны двое подозреваемых в разрушении стендов, посвященных ветеранам Великой Отечественной войны.

Данную информацию предоставил врио начальника пресс-службы ГУ МВД по столице Юрий Титов, который отметил, что задержанным 22 и 28 лет, они оба приехали из ближнего зарубежья.

Как уточняет в понедельник ТАСС, вандалы были замечены на Измайловском бульваре, когда они ломали стенды, гнули и опрокидывали металлические конструкции, разбивали стекла и рвали плакаты. Оба мужчины арестованы. Возбуждено уголовное дело по статье 214 УК РФ "Вандализм".