Вандалы, разрушавшие стенды ветеранов ВОВ, задержаны в Москве
30 октября 2017, 11:15 [ «Аргументы Недели» ]
В Москве задержаны двое подозреваемых в разрушении стендов, посвященных ветеранам Великой Отечественной войны.
Данную информацию предоставил врио начальника пресс-службы ГУ МВД по столице Юрий Титов, который отметил, что задержанным 22 и 28 лет, они оба приехали из ближнего зарубежья.
Как уточняет в понедельник ТАСС, вандалы были замечены на Измайловском бульваре, когда они ломали стенды, гнули и опрокидывали металлические конструкции, разбивали стекла и рвали плакаты. Оба мужчины арестованы. Возбуждено уголовное дело по статье 214 УК РФ "Вандализм".