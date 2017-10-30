В Ленобласти без вести пропал десятилетний мальчик

Сегодня стало известно, что в Ленобласти бесследно исчез десятилетний ребенок.

Исчезновение юного жителя города Отрадное Кировского района, согласно последним данным, произошло 28 октября. Как отмечает "Росбалт", ссылаясь на данные пресс-службы СУ СК РФ по области, школьник вышел из дома около полудня, но домой так и не пришел.

Уточняется, что рост мальчика достигает 140 сантиметров, у него худощавое телосложение и темно-русые волосы. В момент исчезновения он был одет в черно-красную куртку, черные брюки, коричневые кроссовки, черную шапку. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство".