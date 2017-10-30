Мужчина, получивший ножевое ранение в московском кафе, скончался

Сегодня стало известно, что мужчина, получивший ножевое ранение в ходе конфликта в одном из кафе на северо-востоке Москвы, скончался.

Данную информацию предоставил источник в правоохранительных органах столицы, который отметил, что у пострадавшего была зафиксирована колото-резаная рана груди. Как уточняет Агентство городских новостей "Москва", человека 1992 года рождения был госпитализирован после конфликта, однако врачи ничем не смогли ему помочь.

По факту случившегося в кафе на Березовой аллее возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".