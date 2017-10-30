В Кунцево неизвестный злоумышленник похитил иномарку за 5 миллионов рублей

На западе Москвы неизвестный злоумышленник похитил иномарку стоимостью 5 миллионов рублей.

В пресс-службе столичного управления МВД уточнили, что угон Toyota Land Cruiser был зафиксирован в Кунцево. Как отмечает Агентство городских новостей "Москва", сообщение о краже машины поступило рано утром в минувшее воскресенье, 29 октября.

Инцидент произошел у дома номер 13, расположенного на улице Кунцевская. По факту похищения автомобиля возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная в особо крупном размере". Сотрудники полиции в настоящий момент ищут иномарку и угонщика.