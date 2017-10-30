Свердловское УФСБ задержало известного адвоката Бориса Искандеряна

29 октября стало известно о задержании адвоката Бориса Искандеряна в Екатеринбурге. Как пишет портал veved.ru, работали оперативники свердловского управления ФСБ.

Портал полагает, что в деле будет фигурировать и глава следственного отделения ОП № 6 УМВД Екатеринбурга, майор юстиции Малхаз Германов (по непроверенным данным, он раньше носил фамилию Усоян, как и покойный вор в законе "Дед Хасан"). "В его служебном кабинете прошли обыски. По предварительной информации, задержание произошло при передаче шести миллионов рублей", - уточняют "Вечерние ведомости".

Что же касается Искандеряна, по данным veved.ru, он специализировался на делах, связанных с наркотиками. "В узких кругах его называют неким «решалой», который имеет серьезные связи в правоохранительных органах и «утрясает» вопросы самого разного профиля", - пишет портал, что объясняет и вероятное появление в деле полицейского.