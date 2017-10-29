В Североморске военнослужащий-контрактник погубил своих жену и ребенка и погиб сам. Командование Северного флота совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту гибели военнослужащего и его семьи.

Тела контрактника, его жены и ребенка со следами огнестрельного ранения были обнаружены в квартире по месту проживания в городе Североморск Мурманской области, сообщил источник "Интерфакса" со ссылкой на источник в следственных органах Мурманской области. По некоторым данным, днем ранее военнослужащий не вышел на службу.

По данному факту возбуждено уголовное дело, - сообщает РИА Новости. Ведется следствие.