Поживиться чужим добром решил в Петербурге 37-летний индивидуальный предприниматель из Северной Осетии. Средь бела дня злоумышленник залез в один из домов в садоводстве "Рыбацкое" в Красногвардейском районе.

Видимо, грабитель был уверен, что в это время в доме никого не бывает. Но дом не был пустым. В доме почему-то оказался 31-летний гражданин Беларуси. Почуяв неладное, мужчина вышел посмотреть, что происходит, и застал вора-бизнесмена.

Белорус попытался задержать грабителя. Но вооруженный пистолетом вор выстрелил в мужчину. Белорус скончался на месте от ранения в голову.

А вор прыгнул в свой внедорожник "Ленд Круизер" и скрылся. Он поехал в Петербург, в сторону Московского вокзала. Но на пути к цели попался в руки правоохранителей.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий по "горячим" следам сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России и полиции Красногвардейского района задержали нападавшего на Суворовском проспекте, - сообщили в пресс-службе главка.

В отношении бизнесмена возбуждено уголовное дело по статье "убийство".

( По материалам сайтов Lenta.ru yaplakal.com nation-news.ru ok-inform.ru)