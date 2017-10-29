Из банкоматов в московской аптеке украли 2,5 миллиона рублей

В одну из аптек, расположенных на юго-западе Москвы, проник неизвестный злоумышленник.

Согласно последней информации, грабитель похитил из двух банкоматов, находившихся в помещении, крупную сумму. Как отмечает в воскресенье, 29 октября, издание "Известия", преступник смог украсть 2 миллиона 493 тысячи рублей.

В пресс-службе главного управления МВД по столице уточнили, что злоумышленнику удалось скрыться с места происшествия. В правоохранительные органы города с заявлением о случившемся обратилась фармацевт аптеки. По факту ограбления возбуждено уголовное дело.