На МКАД образовалась пробка длиной 10 километров

Утром в воскресенье, 29 октября, на внутренней стороне Московской кольцевой автодороги образовалась большая пробка.

Согласно последней информации, затор возник от улицы Кетчерская до улицы Верхние Поля. Как уточняется, длина пробки достигает 10 километров.

Агентство городских новостей "Москва", ссылаясь на данные сервиса "Яндекс. Пробки", сообщает, что автомобилисты могут потерять на этом участке МКАД около 44 минут, хотя обычно проезд занимает не более семи минут. Водителям рекомендуют выбирать пути объезда.