В ходе конфликта в кафе на северо-востоке Москвы был ранен человек

В ходе конфликта между посетителями кафе на северо-востоке Москвы был ранен человек.

Источник в правоохранительных органах столицы уточнил, что инцидент произошел в доме 12 на Березовой аллее. Как отмечает утром в воскресенье, 29 октября, Агентство городских новостей "Москва", пострадавший от удара ножом был экстренно доставлен в больницу.

Сейчас на месте случившегося работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства и причины конфликта.