На юге Москвы загорелся лакокрасочный цех

На юге Москвы в лакокрасочном цехе в пятницу, 27 октября, вспыхнул пожар.

Источник в экстренных службах столицы сообщил, что пламя охватило строение 3 дома номер 59а на улице Кантемировская. Как отмечает сегодня днем ТАСС, из горящего здания были экстренно эвакуированы около 300 человек.

В настоящий момент пожару присвоен второй из пяти возможных уровней сложности. Сейчас к месту возгорания постоянно прибывают дополнительные пожарные бригады. Подчеркивается, что в ближайших гидрантах нет воды, поэтому тушение осложняется.