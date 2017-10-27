Директора РАМТ Софью Апфельбаум отправили под домашний арест

Сегодня стало известно, что под домашний арест отправлена директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум.

Соответствующее решение в пятницу принял Басманный суд Москвы, который постановил удовлетворить ходатайство следствия. Домашний арест Апфельбаум, согласно последней информации, продлится до 26 декабря текущего года, передает ТАСС. Отмечается, что обвиняемой не разрешены прогулки.

Напомним, директор РАМТ обвиняется по делу о хищении крупной суммы, выделенной "Седьмой студии" знаменитого режиссера Кирилла Серебренникова в рамках проекта "Платформа".