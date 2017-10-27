Сбой произошел на Таганско-Краснопресненской линии московского метро

Утром в пятницу, 27 октября, на станциях южного участка Таганско-Краспнопресненской линии московского метро произошел сбой.

Согласно последней информации, на платформах скопилось большое количество людей. Поезда в сторону центра двигаются с увеличенными интервалами, передает сегодня издание "Ведомости".

Толпы людей находились в утренний час-пик на станциях "Текстильщики", "Кузьминки", "Рязанский проспект", что не соответствует норме. Известно, что по громкоговорителю работники станций сообщали пассажирам, что произошел сбой.