Вооруженные злоумышленники напали на москвича и отобрали у него 2 млн рублей

Неизвестные злоумышленники, вооруженные пистолетом, напали на жителя Москвы и отобрали у него сумку, в которой находилась крупная сумма.

Происшествие случилось у дома номер 5 на улице Медынская. В пресс-службе ГУ МВД по столице отмечают, что преступники разбили стекло автомобиля ВАЗ 21150, избили сидящего в машине человека и забрали у него 2 миллиона рублей.

Согласно последней информации Агентства городских новостей "Москва", нападавшие скрылись с места случившегося на машине марки Opel. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье "Разбой, совершенный в особо крупном размере". Пострадавший мужчина обратился к медикам, которые диагностировали у него травму головы.