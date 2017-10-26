Челябинец разбил окно реанимобиля и пытался сбежать

Медики поймали буйного пациента и передали полицейским. Инцидент произошел 23 октября в одном из дворов Металлургического района. Мужчина сел в машину реанимации и поругался с медиком. После этого он разбил стекло и попытался сбежать, но был пойман.



В УМВД по Челябинску уточнили, что мужчина не был пьян или под воздействием наркотических веществ. Пока врачи держали пациента, он просил о помощи очевидцев и выкрикивал имя человека, который должен его спасти.

В данный момент по этому факту ведется проверка.