Курение убивает.Пожарные Златоуста спасли ребенка, отец и бабушка погибли в огне

Вчера утром, 25 октября, прохожие заметили дым, который валил из окон третьего этажа многоквартирного дома, и вызвали пожарных. Огнеборцы успели спасти девочку, которая вышла на балкон и отчаянно звала на помощь. Ее сняли с балкона при помощи трехколенной лестницы.

Однако соседи были уверены, что в квартире есть еще люди. Пожарные надели дыхательные маски и взломали дверь. На входе лежала бабушка ребенка, ее тут же отдали врачам скорой помощи. К сожалению, пожилую женщину спасти не удалось, она сильно надышалась угарным газом.

Также в квартире было найдено тело мужчины 1971 года рождения. По предварительным данным, он уснул с непотушенной сигаретой. Соседи рассказали, что это не первый случай пожара, который устроил отец ребенка.

Отметим, что пожар был локализован через три минуты после прибытия огнеборцев. Параллельно прошла эвакуация соседей. Однако несмотря на все принятые меры девочка осталась без бабушки и отца за считанные минуты.