"Смотрящим" по Свердловской области может стать Александр Куковякин

На днях региональные СМИ распространили две новости: что один из бывших лидеров ОПС «Уралмаш» Александр Куковякин отказался от ходатайства об УДО и что свердловские воры планируют выбрать нового «смотрящего» по области. Как ни странно, эти сообщения могут быть взаимосвязаны.

О решении Александра Куковякина стало известно неделю назад.

«Сроки уже подошли, документы были готовы, но он отказался от УДО. Это его личное решение, мотивы я не могу раскрывать», – цитировал портал Znak.com адвоката Куковякина Елизавету Колобову.

На днях другое топовое СМИ области, «Ura.ru», со ссылкой на блог пиарщицы Валентины Гофенберг, написало о том, что в ноябре свердловский криминалитет планирует провести большую «сходку», на которой будет избран новый «смотрящий».

«Известно, что на предыдущей воровской сходке обсуждались несколько кандидатур. Это: Владимир Зятьков (Зятек Тюменский), который «уже 7 лет назад закидывал пробный шар на тему и получил отлуп»; Виталий Изгилов (Зверь Махачкалинский); Горский еврей, близкий все тому же известному клану хасановских, правая рука Шакро Курда, люто ненавидящий раскоронованного Трофу», – пишет портал, допустив, правда, неточность. «Трофу» (Андрея Трофимова, екатеринбургского «вора в законе» из группировки «синих») «приостановили», то есть, временно лишили полномочий, а не «раскороновали».

Между тем, наши источники среди старожилов преступного мира считают, что на будущей «сходке» может появиться еще один кандидат.

Дело в том, что отказ Куковякина от ходатайства об условно-досрочном может иметь множество причин, самой логичной из которых является то, что его готовят к «коронации». Поэтому, если соответствовать «братьям из братского круга» (соответствовать статусу «вора в законе» прим. ред), выходить по УДО ни в коем случае нельзя.

Зачем же самому Куковякину понадобился статус «вора в законе»? Ведь, как мы помним, он фактически добровольно сдался российскому правосудию, признал свою вину… Складывается впечатление, что человек решил порвать с преступным прошлым, понести наказание за все содеянное…

Однако тот же «Ura.ru» пишет, что: «информация о более чем решительно настроенном новом хозяине так возбудила остатки банды Трофимова и ОПС».

Другой, близкий к криминальным кругам источник «Аргументов недели. Урал» говорит, что интерес ОПС «Уралмаш» в этой ситуации действительно присутствует, но только потому, что уральской «мафии» надоели разброд и шатание, царящие в среде «синих», свердловского криминалитета, живущего по «понятиям».

«Таким образом, они хотят иметь в братском круге своего человека», – резюмирует наш собеседник.

Вполне возможно также, что свердловская «мафия» решила-таки выполнить завет одного из лидеров ОПС «Уралмаш» покойного Александра Хабарова, еще в 2004 году призывавшего не пускать в Екатеринбург «чужих», имея в виду кавказских криминальных авторитетов, стремительно завоевывавших в то время влияние на постсоветском пространстве. Тогда все сложилось, как все помнят, не в пользу «Уралмаша».

Возможно, «смотрящий» из «своих» поможет исправить ситуацию? Хотя для законопослушных граждан это может означать только одно: обострение криминогенной обстановки в городе.