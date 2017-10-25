Сенатор от Омской области Елена Мизулина требует проверить информацию о жителе Омской области, которому пришлось заплатить водителю "скорой помощи" за транспортировку в медицинское учреждение.

Политик, возмущенная данной ситуацией, уже направила прокурору Омской области официальный запрос, в котором попросила провести тщательную проверку, передает РИА "Новости".

Напомним, накануне стало известно, что пожилому жителю села Кутырлы стало плохо. Родственникам мужчины заявили, что единственная машина "скорой помощи" не может приехать из-за отсутствия бензина. Водитель потребовал 500 рублей за то, чтобы отвезти больного в клинику на собственном автомобиле.