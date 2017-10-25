Задержан подозреваемый в краже денег у актера Владимира Этуша

Сегодня стало известно о задержании подозреваемого в краже денег у известного российского актера Владимира Этуша.

Согласно последним данным, следователи намерены просить суд об аресте злоумышленника. Представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова подчеркнула, что возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере".

Как уточняет ТАСС, подозреваемым является экс-председатель Нацбанка Абхазии Даур Барганджия.

Напомним, ранее стало известно, что у Этуша украли 28 миллионов рублей, которые он в 2013 году передал своему приятелю. Тот обещал поместить средства в швейцарский банк, но когда актер попросил вернуть крупную сумму, ему ответили отказом.