Утром в среду, 25 октября, на Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро был зафиксирован сбой.

Изначально поступили сообщения об увеличении интервалов движения поездов на северном участке серой "ветки". Как уточняется на страничке московской подземки в социальной сети Twitter, позже поезда перестали ходить от станции "Владыкино" до станции "Чеховской".

Подчеркивается, что сбой в метрополитене произошел из-за инцидента с одним из пассажиров. Никакой дополнительной информации о происшествии пока нет.