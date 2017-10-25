Сбой произошел на серой "ветке" московского метро из-за инцидента с пассажиром
25 октября 2017, 10:41 [ «Аргументы Недели» ]
Утром в среду, 25 октября, на Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро был зафиксирован сбой.
Изначально поступили сообщения об увеличении интервалов движения поездов на северном участке серой "ветки". Как уточняется на страничке московской подземки в социальной сети Twitter, позже поезда перестали ходить от станции "Владыкино" до станции "Чеховской".
Подчеркивается, что сбой в метрополитене произошел из-за инцидента с одним из пассажиров. Никакой дополнительной информации о происшествии пока нет.