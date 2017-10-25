Девятиклассник бесследно исчез в Санкт-Петербурге

В Приморском районе Санкт-Петербурга накануне бесследно исчез девятиклассник.

Как сообщила мать школьника, 15-летний мальчик отправился утром в школу, однако в учебное заведение так и не пришел. Как отмечает в среду АН «Оперативное прикрытие», мобильный телефон подростка не работает.

Родители пропавшего ученика убеждены, что с сыном могло случиться что-то плохое. Уточняется, что школьный рюкзак мальчика был найден на Пироговской набережной. Подчеркивается также, что семья исчезнувшего школьника является благополучной и полной.