На территории Ботанического сада в Москве обнаружено тело женщины.

Источник в правоохранительных органах столицы отметил, что в полицию обратились очевидцы, которые сделали страшную находку. Как отмечает сегодня Агентство городских новостей "Москва", внешних признаков насильственной смерти на теле не зафиксировано.

В настоящий момент оно находится в морге, где специалисты выясняют точную причину смерти женщины. Следователи устанавливают обстоятельства случившегося.