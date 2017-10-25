Снег и гололед. На Южном Урале ухудшается погода

Вчера, 24 октября, синоптики спрогнозировали большой снегопад, который накрыл южную часть Челябинской области. Снег и гололед стали причиной многочисленных ДТП. Сегодня и в ближайшие дни погода не улучшится.

Уже в понедельник, 23 октября, все экстренные службы отчитались по полной «боевой» готовности. На трассы выехали усиленные патрули, которые сопровождали мобильные пункты обогрева. Областные власти держат руку на пульсе и готовы развернуть любую спасательную операцию.

Отметим, что синоптики не обещают улучшение погоды в ближайшие 2-3 дня. Сильный ветер, метель, мокрый снег, который будет налипать на провода и приводить к образованию корки льда на дорогах и тротуарах могут привести к обрыву проводов, падению слабозакрепленных конструкций и массовым ДТП.

Уже третий день подряд сотрудники ГИБДД просят воздержаться от поездок без крайней необходимости.