Пассажир скончался в самолете в аэропорту Красноярска

Утром в среду, 25 октября, в аэропорту Красноярска в самолете скончался пассажир.

Согласно последней информации, воздушное судно авиакомпании "Победа" должно было вылететь в Новосибирск. Как уточняет сегодня ТАСС, ссылаясь на данные пресс-службы Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу, умерший мужчина 1953 года рождения был жителем Новосибирска.

На место случившегося незамедлительно приехали сотрудники транспортной полиции. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства происшествия. Самолет прибыл в пункт назначения с двухчасовым опозданием.