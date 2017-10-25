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Пассажир скончался в самолете в аэропорту Красноярска

25 октября 2017, 08:38 [ «Аргументы Недели» ]

Пассажир скончался в самолете в аэропорту Красноярска
фото: pixabay.com

Утром в среду, 25 октября, в аэропорту Красноярска в самолете скончался пассажир.

Согласно последней информации, воздушное судно авиакомпании "Победа" должно было вылететь в Новосибирск. Как уточняет сегодня ТАСС, ссылаясь на данные пресс-службы Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу, умерший мужчина 1953 года рождения был жителем Новосибирска. 

На место случившегося незамедлительно приехали сотрудники транспортной полиции. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства происшествия. Самолет прибыл в пункт назначения с двухчасовым опозданием.

 

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//Авторы АН

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