На северо-западе Москвы опрокинулся грузовой автомобиль, есть пострадавшие

Утром в среду, 25 октября, в столичном районе Покровское-Стрешнево опрокинулся грузовой автомобиль.

Согласно информации московского управления ГИБДД, водитель грузовика не справился с управлением и не смог вписаться в поворот, вследствие чего машина марки Volvo перевернулась. Как отмечает Агентство городских новостей "Москва", в результате аварии пострадали водитель и пассажир.

В настоящий момент на месте ДТП работают сотрудники полиции. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.