Перед премьерой «Матильды» в Москве задержали православных активистов

В Москве перед премьерой фильма «Матильда» сегодня были задержаны несколько активистов, представляющих одну из православных организаций.

Инцидент произошел возле столичного кинотеатра «Октябрь». По данным ТАСС, противники ленты Алексея Учителя пришли к зданию кинотеатра с плакатами и начали петь песни. Правоохранители задержали активистов и сопроводили их в полицейскую машину.

Ранее во вторник «Аргументы недели» писали о другом происшествии, связанном с показом «Матильды». В Санкт-Петербурге противники кинокартины забросали фекалиями ковровую дорожку в Мариинском театре, где состоялась демонстрация фильма.