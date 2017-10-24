Во вторник, 24 октября, на востоке Москвы неизвестный открыл стрельбу из иномарки.

Согласно последней информации источника в правоохранительных органах столицы, происшествие случилось около дома 61 на Щелковском шоссе. Как отмечает ТАСС, злоумышленник начал стрелять из окна легкового автомобиля марки Mercedes черного цвета.

В настоящий момент сотрудники московской полиции разыскивают машину. Никакой информации о причинах случившегося нет. В результате инцидента никто не пострадал.