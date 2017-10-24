При пожаре в многоэтажном московском доме погиб человек

В ходе сильного пожара в десятиэтажном жилом доме, расположенном на юго-западе Москвы, погиб человек.

Данную информацию во вторник, 24 октября, предоставил источник в экстренных службах столицы. Согласно последним данным, в результате возгорания также пострадал человек.

Как уточняет сегодня РИА "Новости", ссылаясь на представителя столичного главка МЧС, пожар возник в квартире на шестом этаже дома номер 10 на улице Веневской. Пламя охватило площадь около 20 квадратных метров. Специалистам удалось ликвидировать возгорание к 12.21 по московскому времени. Причина случившегося пока не установлена.