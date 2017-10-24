В Златоусте похоронили «смелую и отчаянную» девушку, погибшую в Доминикане

Наташа была красивая и отчаянная, она ничего не боялась. Поднимала ребенка одна, много работала и в последнее время объездила много стран. Именно так характеризуют друзья погибшую в Доминикане Наталью.

Напомним, что 10 октября Наталья отправилась с подругами на автомобиле в поездку по Доминикане. В какой-то момент она остается в одних купальных плавках и высовывается из окна. Девушка смеется и развлекается. На большой скорости ее голову едва не отрывает дорожный знак. Наталья получает травмы, несовместимые с жизнью, и умирает в больнице.

Видео с момента трагедии, а также фото из больницы снимала ее подруга. Оно мгновенно облетело все СМИ и соцсети. На днях гроб с телом девушки прибыл на родину, страховка жизни оплатила транспортировку стоимостью 20 тысяч долларов.

Сегодня, 24 октября, родные и близкие прибыли в церковь Златоуста, чтобы проститься с Натальей. У нее остались 80-летняя мама, 11-летний сын и сестра, которая возьмет его под опеку.