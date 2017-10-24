Появились новости о состоянии пострадавшей журналистки Фельгенгауэр

Утром во вторник, 24 октября, врачи рассказали о состоянии журналистки Татьяны Фельгенгауэр, на которую вчера было совершено нападение.

Директор НИИ Склифосовского Сергей Петриков подчеркнул, что женщина сейчас находится в сознании, ее состояние оценивается как стабильно тяжелое. Он добавил, что вчера ее не вводили в состояние искусственной комы, как утверждает ряд изданий. Ей, как уточняет медик, была проведена седативная терапия, которая дает пациенту возможность с максимальным комфортом перенести процесс искусственной вентиляции легких. Отмечается, что голосовые связки радиоведущей не повреждены, несмотря на серьезные ранения в области шеи, передает РИА "Новости".

Напомним, накануне в редакцию "Эха Москвы" ворвался гражданин Израиля и РФ Борис Гриц и ударил Фельгенгауэр ножом в горло.