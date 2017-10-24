Жительнице села Кутырлы Колосовского района Омской области пришлось заплатить водителю "скорой помощи" за транспортировку пожилого отца.

Шокирующий инцидент случился 21 октября текущего года, после чего областная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства. Уточняется, что женщина передала водителю автомобиля 500 рублей, чтобы тот отвез немолодого больного мужчину, нуждавшегося в экстренной госпитализации, в "Колосовскую ЦРБ".

В рамках проверки специалисты оценят качество, полноту, а также своевременность оказанной медицинской помощи.