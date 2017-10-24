Экс-президент баскетбольной федерации получила срок и была объявлена в розыск

В минувший понедельник, 23 октября, Чертановский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор экс-главе Российской федерации баскетбола Юлии Аникеевой.

Женщина, которая в настоящий момент находится под домашним арестом, отправится в колонию на 4,5 года. Отмечается, что Аникеева, признанная виновной по делу о хищении 44 миллионов рублей, на приговор не явилась, вследствие чего суд принял решение объявить ее в розыск, передает "Российская газета".

В описательной части приговора уточняется, что экс-президент РФБ и ее подельники с февраля 2014 по август 2015 организовали крупное хищение денежных средств из организации.