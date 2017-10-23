Гражданин Украины открыл стрельбу по российским пограничникам в Курской области

Гражданин Украины открыл стрельбу по российским пограничникам, попавшимся задержать его во время незаконного пресечения российско-украинской границы в Курской области.

В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщили, что сотрудниками Погрануправления в Курской области задержан 31-летний украинец, который незаконно пересек государственную границу из Украины в Россию. По данным пограничников, при задержании нарушитель границы пытался отстреливаться и предпринял попытку скрыться на территории Украины. "В ходе завязавшейся перестрелки он получил огнестрельные ранения средней степени тяжести", - сообщили в ЦОС.

При обыске у украинца нашли два пистолета с 50 патронами и пять ручных гранат, 26 ампул с жидким веществом серого цвета, предположительно, ртутью. Сейчас ведется разбирательство.