В Москве лихачи проехали по дороге со скоростью 250 километров в час
23 октября 2017, 13:36 [ «Аргументы Недели» ]
В сети появилась шокирующая видеозапись, на котором запечатлен автомобиль, невероятно быстро едущий по московской дороге.
Согласно последней информации, машина двигалась по трассе со скоростью более 250 км/ч. Отмечается, что запись появилась на страничке в социальной сети Instagram под названием Richrussiankids (с английского языка переводится как "богатые русские дети"), авторы которой ссылаются на закрытый аккаунт rst095.
Подпись к видео гласит, что пустая ночная Москва словно создана для подобных заездов. Отметим, что максимальная допустимая скорость в столице на МКАД составляет 100 километров в час.