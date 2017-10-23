В Москве лихачи проехали по дороге со скоростью 250 километров в час

В сети появилась шокирующая видеозапись, на котором запечатлен автомобиль, невероятно быстро едущий по московской дороге.

Согласно последней информации, машина двигалась по трассе со скоростью более 250 км/ч. Отмечается, что запись появилась на страничке в социальной сети Instagram под названием Richrussiankids (с английского языка переводится как "богатые русские дети"), авторы которой ссылаются на закрытый аккаунт rst095.

Подпись к видео гласит, что пустая ночная Москва словно создана для подобных заездов. Отметим, что максимальная допустимая скорость в столице на МКАД составляет 100 километров в час.