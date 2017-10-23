У московского коллекционера украли картины русских художников на 31 млн руб.

У московского коллекционера мошенники похитили одиннадцать картин общей стоимостью 31 млн рублей.

Известно, что среди украденных полотен были работы Репина, Верещагина, Васнецова, а также Бенуа. Согласно последней информации правоохранительных органов, с 2014 по 2016 год коллекционер хранил картины в квартире в Малом Козихинском переулке. В 2015 году он познакомился с двумя мужчинами, которые пообещали помочь продать полотна.

В течение некоторого времени коллекционер передавал новым знакомым работы художников, однако денег он не получил. Картины ему также не вернули, передает ТАСС.