Пензенский школьник получил травму в спортзале

19 октября в полицию поступил сигнал о том, что в Пензенскую областную клиническую больницу им. Н.Ф. Филатова из Иссы доставили подростка с компрессионным переломом поясничного позвонка.



Утром того же дня мальчик получил травму в спортзале лицея при падении во время конфликта с одноклассниками.



Следователи регионального следственного управления проводят проверочные мероприятия, направленные на установление причин, приведших к получению учеником телесных повреждений. Экспертиза поможет установить насколько серьезный вред причинен здоровью ребенка.

по сообщению портала "Пенза-Пост"