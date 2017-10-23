Пензенский школьник получил травму в спортзале
23 октября 2017, 12:28 [ «Аргументы Недели» ]
19 октября в полицию поступил сигнал о том, что в Пензенскую областную клиническую больницу им. Н.Ф. Филатова из Иссы доставили подростка с компрессионным переломом поясничного позвонка.
Утром того же дня мальчик получил травму в спортзале лицея при падении во время конфликта с одноклассниками.
Следователи регионального следственного управления проводят проверочные мероприятия, направленные на установление причин, приведших к получению учеником телесных повреждений. Экспертиза поможет установить насколько серьезный вред причинен здоровью ребенка.
по сообщению портала "Пенза-Пост"