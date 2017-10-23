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На Люблинской линии московского метро временно не ездят поезда

23 октября 2017, 09:52 [ «Аргументы Недели» ]

На Люблинской линии московского метро временно не ездят поезда
фото: pixabay.com

Утром в понедельник, 23 октября, стало известно, что на Люблинско-Дмитровской линии московского метро временно не ездят поезда.

Движения в настоящий момент нет от станции "Чкаловская" до станции "Дубровка". Как сообщает сегодня Агентство городских новостей "Москва", ссылаясь на пресс-службу столичной подземки, поезда не ездят на данном участке Люблинско-Дмитровской линии по технических причинам.

Ранее уточнялось, что на центральном участке "ветки" поезда следовали с увеличенными интервалами.

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Китай поддерживает позицию РФ по корейской ядерной проблеме

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Минобороны РФ получило второй за год полк С-400

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