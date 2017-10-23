На Люблинской линии московского метро временно не ездят поезда

Утром в понедельник, 23 октября, стало известно, что на Люблинско-Дмитровской линии московского метро временно не ездят поезда.

Движения в настоящий момент нет от станции "Чкаловская" до станции "Дубровка". Как сообщает сегодня Агентство городских новостей "Москва", ссылаясь на пресс-службу столичной подземки, поезда не ездят на данном участке Люблинско-Дмитровской линии по технических причинам.

Ранее уточнялось, что на центральном участке "ветки" поезда следовали с увеличенными интервалами.