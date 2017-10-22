Следователей заинтересовала смерть молодого мужчины в туалете московского ТЦ

Столичных следователей заинтересовала загадочная смерть молодого мужчины в туалете московского торгового центра.

Тело человека 1991 года рождения было найдено в здании ТЦ на Щелковском шоссе. Управление Следственного комитета по городу в настоящий момент устанавливает все обстоятельства случившегося, передает в воскресенье, 22 октября, портал "Росбалт".

Согласно предварительной информации, смерть молодого мужчины не является насильственной. Дополнительная информация будет предоставлена после судебно-медицинской экспертизы.