В Подмосковье израильский самолет едва не столкнулся с пассажирским лайнером

В Подмосковье израильский самолет Bombardier Challenger едва не столкнулся с пассажирским лайнером, следовавшим маршрутом Сочи – Москва.

Инцидент произошел неподалеку от аэродрома Остафьево после того, как экипаж, проигнорировав указания диспетчеров, поднялся выше заданной высоты. Как уточняет в воскресенье, 22 октября, "Росбалт", в результате сработала система, предупреждающая об опасном сближении.

Источник подчеркнул, что пилот вовремя среагировал и смог избежать столкновения. Отмечается, что подобные ситуации не раз приводили к серьезным авиакатастрофам.