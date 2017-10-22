Под Ярославлем разбился автобус с детской хоккейной командой

Автобус, перевозивший детскую хоккейную команду, попал в ДТП под Ярославлем.

Согласно последней информации, авария произошла в минувшую субботу, 21 октября, на 187-м километре трассы М8 в Ростовском районе. Как отмечает "Росбалт", в автобусе в момент столкновения с микроавтобусом и грузовым автомобилем находились 28 человек, в частности 21 ребенок.

В результате происшествия никто не пострадал. Известно, что в транспортном средстве находились спортсмены 2008 года рождения из хоккейного клуба "Локомотив".