В туалете торгового центра на Щелковском шоссе обнаружен умерший человек

В Северном Измайлово в туалете торгового центра был обнаружен умерший мужчина 1991 года рождения.

Данную информацию в воскресенье, 22 октября, предоставил источник в правоохранительных органах столицы. Как сообщает сегодня Агентство городских новостей "Москва", на теле человека не было зафиксировано никаких внешних следов насильственной смерти.

В настоящий момент по факту случившегося проводится проверка. Точная причина смерти мужчины устанавливается специалистами.