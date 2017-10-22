В результате столкновения двух легковушек под Челябинском погибли пять человек

В ночь на воскресенье в Аргаяшском районе Челябинской области произошло страшное ДТП.

В результате столкновения автомобилей Kia и ВАЗ-21074 погибли пять человек, получившие серьезные травмы. Как сообщает сегодня РИА "Новости", ссылаясь на данные ГУМВД по региону, на месте аварии скончались водитель Kia, а также три пассажира ВАЗ.

В больницу были экстренно доставлены еще один пассажир отечественного автомобиля, а также его водитель, который впоследствии умер. Обстоятельства ДТП устанавливаются.