В результате столкновения двух легковушек под Челябинском погибли пять человек
22 октября 2017, 10:11 [ «Аргументы Недели» ]
В ночь на воскресенье в Аргаяшском районе Челябинской области произошло страшное ДТП.
В результате столкновения автомобилей Kia и ВАЗ-21074 погибли пять человек, получившие серьезные травмы. Как сообщает сегодня РИА "Новости", ссылаясь на данные ГУМВД по региону, на месте аварии скончались водитель Kia, а также три пассажира ВАЗ.
В больницу были экстренно доставлены еще один пассажир отечественного автомобиля, а также его водитель, который впоследствии умер. Обстоятельства ДТП устанавливаются.