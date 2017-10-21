Огромная пробка образовалась на ТТК из‐за перевернувшегося грузовика с песком

На Третьем транспортном кольце на внешней стороне Третьего транспортного кольца Москвы опрокинулся грузовик с песком. Нормальное движение должно восстановиться в ближайшее время.

Машины встали в 12-километровой пробке. ДТП случилось этим вечером на съезде с ТТК на Волгоградский проспект. Грузовик опрокинулся на бок и из него на дорогу высыпалось несколько тонн песка. Причина ДТП устанавливается.

Пострадавших нет.