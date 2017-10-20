Из московской гимназии из-за сообщения о бомбе эвакуировали 250 человек
20 октября 2017, 13:46 [ «Аргументы Недели» ]
Из гимназии, расположенной на северо-востоке Москвы, экстренно эвакуировали 250 человек.
Данные меры были приняты после поступившего анонимного сообщения о заложенной в здании учебного заведения бомбе. Как сообщает РИА "Новости", ссылаясь на данные экстренных служб города, из помещений гимназии вывели всех учеников и преподавателей. Все они размещены в соседней школе.
В настоящий момент в здании на улице Павла Корчагина проводят проверку специалисты