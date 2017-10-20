В Ленобласти задержали вербовщика ИГ

В минувший четверг, 19 октября, в Кингисеппе был задержан вербовщик террористической организации "Исламское государство", запрещенной в России.

Уроженец Таджикистана находился в одной из квартир на улице Строителей. В ходе обыска в помещении нашли пистолет и патроны, наркотики, весы, ноутбук, SIM-карты, банковские карты, а также исламскую литературу, передает АН «Оперативное прикрытие».

33-летний мужчина занимался вербовкой при помощи мессенджеров WhatsApp, Telegram, Zello. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205.1 УК РФ "Содействие террористической деятельности".