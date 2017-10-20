Открытое горение на газопроводе в Подмосковье удалось ликвидировать
20 октября 2017, 11:08 [ «Аргументы Недели» ]
Открытое горение на магистральном газопроводе "Средняя Азия – Центр-2" в подмосковных Луховицах удалось ликвидировать.
Данную информацию утром в пятницу, 20 октября, предоставили в МЧС, где также отметили, что газ, оставшийся после перекрытия участка газопровода, полностью выгорел, передает ТАСС.
Отмечается, что в настоящий момент движение газа идет по резервной ветке магистрального газопровода. Предполагается, что восстановить прорванный газопровод удастся примерно к двум часам ночи субботы, 21 октября.