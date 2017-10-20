Человек упал на пути в московском метро
20 октября 2017, 08:25 [ «Аргументы Недели» ]
В пятницу, 20 октября, стало известно, что накануне поздно вечером на пути в московском метро упал человек.
Согласно последней информации столичного управления МВД России, инцидент произошел на станции "Выхино" Таганско-Краснопресненской линии.
Как уточняет Агентство городских новостей "Москва", происшествие случилось около 23.40 по столичному времени. Движение поездов от станции "Рязанский проспект" было задержано. Обстоятельства и причины падения человека на рельсы пока не установлены.