Трубу газопровода прорвало в Подмосковье

Утром в пятницу, 20 октября, в Подмосковье произошла авария на газопроводе.

Согласно последней информации, трубу прорвало неподалеку от населенного пункта Красная Пойма Луховицкого района Московской области. Как уточняет РИА "Новости", ссылаясь на представителя регионального главка МЧС, в настоящий момент на аварийном участке происходит выгорание газа. Высота факела составляет 15-20 метров.

Уточняется, что в результате инцидента никто не пострадал. Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося.